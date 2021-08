Olympia-Quali: Österreich verliert gegen Slowakei

Die Mannschaft von Roger Bader geriet vor 4.200 Zuschauern in der Ondrej Nepela Arena früh in Rückstand (2.), spielte danach aber ein gutes erstes Drittel. Nach der ersten Pause erhöhten die Slowaken den Druck und gingen mit einem glücklichen Treffer 2:0 in Führung (29.). Doch die Österreicher zeigten gegen die überlegenen Slowaken im Finish Kampfgeist und Moral und kamen durch Brian Lebler zum Anschlusstreffer (53.). Eine Riesenmöglichkeit in Unterzahl (55.) und eine weitere Chance in den Schlusssekunden konnten sie aber nicht zum Ausgleich verwerten. Bereits am Freitag wartet nun Belarus, das sich überraschend den Polen mit 0:1 geschlagen geben mussten.