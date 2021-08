Steiermark: Sommer-Tourismus hat stark aufgeholt

„Sommerfrische punktet auch in Zukunft“

Die Steiermark habe es mit der Konkurrenz am Meer gut aufnehmen können, bilanziert Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus. „Mit Wandern, Radfahren und Genuss kann Sommerfrische in der Steiermark auch in Zukunft punkten. Gerade Gäste aus Österreich, Deutschland, Tschechien sind hierfür zu gewinnen.“ Fast 140.000 Deutsche kamen auf Besuch in die Steiermark.