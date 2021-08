„Echter Wendepunkt“: Ronaldos Wechsel rückt näher

Manager schon in Turin

Neben Manchester City soll ja auch Paris Saint-Germain großes Interesse an Ronaldo, dessen Vertrag bei Juventus nur noch bis Sommer 2022 läuft, zeigen. Jorge Mendes, der Manager des portugiesischen Superstars, ist bereits in Turin eingetroffen. In Ronaldos Anwesen möchte er mit dem Kicker die Lage besprechen. Ein Transfer-Hammer rückt jedenfalls immer näher …