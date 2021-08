Star-Trainer Guardiola kündigt ManCity-Abschied an

Zahlreiche Erfolge

Im Klub-Fußball hat er inzwischen alles erreicht - erst als Spieler, dann als Trainer. Mit Barca gewann er schon in seinen Anfangsjahren als Chefcoach unter anderem drei Meisterschaften und jeweils zweimal den spanischen Pokal, die Champions League und die FIFA-Klub-WM. In München wurde er mit dem FC Bayern zwischen 2013 und 2016 dreimal deutscher Meister, holte zweimal den DFB-Pokal und gewann erneut die Klub-WM. Bei ManCity avancierte er 2019 zum ersten Trainer, der in England alle nationalen Titel in einer einzigen Saison gewann.