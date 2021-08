Histaminintoleranz als Verlegenheitsdiagnose

Die Symptome sind vielfältig

Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Kreislaufprobleme bis hin zu chronischer Müdigkeit, Hitzewallungen, Juckreiz u. v. m. Die Ursache ist ein Missverhältnis zwischen der Menge Histamin, die über die Nahrung aufgenommen wird, und jener, die vom Körper abgebaut werden kann. Oft erfolgt die Diagnose erst nach einem jahrelangen Leidensweg. Inzwischen gibt es diverse Tests verschiedener Anbieter, von Selbsttests via Internet bis hin zu Genuntersuchungen. Allen gemeinsam ist eine gewisse Fehlerquote, und sie legen nur Augenmerk darauf, was angeblich alles nicht vertragen wird. „Das Ergebnis führt oft zu vielen Verboten, was man nicht essen darf oder soll“, meint die Expertin. „Ein besserer Weg ist, Betroffene so zu behandeln, als wäre eine Histaminintoleranz vorhanden. So lässt sich gut überprüfen, ob man mit der Therapie eine Besserung erzielt. Auf den ersten Blick ein ungewohntes Vorgehen, aber meist zielführender als von einer Untersuchung zur nächsten zu laufen.“