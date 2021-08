Hinteregger: „Drittel der Profis ist Alkoholiker“

„Hässlichste Geschäft, das es gibt“

Warum er damit an die Öffentlichkeit ging? „Je weiter es nach oben geht, desto schwieriger wird es und umso mehr Menschen sind an deinem Leben interessiert und urteilen darüber. Das ist nicht so einfach. Für mich war es wichtig, zu zeigen, dass es nicht nur die guten Seiten gibt.“ An eine Besserung der Branche zweifelt er aber. „Ich denke nicht, dass Besserung in Sicht ist“, sagt er. „Es wollen immer mehr Leute profitieren und mitreden. Im Fußball ist das große Geld und deswegen wird es für mich immer das hässlichste Geschäft bleiben, das es auf dieser Welt gibt.“