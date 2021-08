Netflix: Mehr als 40 Filme bis Jahresende

Netflix will bis Jahresende mehr als 40 Filme im Kino und per Streaming herausbringen. Der Streaming-Riese gab die bunte, Star-besetzte Mischung am Montag auf Twitter bekannt. Für September sind unter anderem die Dokumentation „Schumacher“ über die Formel-1-Ikone Michael Schumacher und der Thriller „The Guilty“ mit Jake Gyllenhaal unter der Regie von Antoine Fuqua angekündigt.