So greift das Coronavirus die Gehirnzellen an

Tückisches Virus bleibt oft unentdeckt

Besonders tückisch ist das Virus insofern, indem es geschickt genug ist, das Immunsystem auszutricksen. So gelingt es ihm oft zu verhindern, dass infizierte Zellen entdeckt werden, und auch während der Verschmelzung bleibt es oft unentdeckt. „Jedes Mal, wenn das Virus die Zelle verlassen muss, besteht die Gefahr, dass es entdeckt wird. Wenn es also direkt von einer Zelle zur anderen gelangen kann, kann es viel schneller arbeiten“, so Aicher.