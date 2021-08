Burgstaller trifft bei St. Pauli-Niederlage

Regensburg hat am Samstag in der zweiten deutschen Fußballliga Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 mit einem klaren 4:1-(1:0)-Sieg blamiert. Reinhold Ranftl spielte im Verliererteam bis zur 62. Minute. Guido Burgstaller brachte St. Pauli in der 28. Minute beim SC Paderborn mit 1:0 in Führung, konnte die 1:3-Niederlage aber auch nicht verhindern.