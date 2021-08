Nach Crash: Marc Marquez hatte Angst um seinen Arm

Es wäre am einfachsten, so Marquez weiter, vorerst aufzuhören und in ein oder zwei Jahren, wenn er wieder bereit ist, zurückzukommen. „Aber das ist nicht mein Stil. Mein Stil ist es, es durchzuleiden, mich zu verbessern und zurückzukommen. Und die Zeit auf dem Bike zu genießen. Jetzt genieße ich es nicht, jetzt leide ich.“