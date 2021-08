So geht es Osaka nach dem Depressions-Geständnis!

Tennis-Star Naomi Osaka hat knapp drei Monate nach ihrem Rückzug von den French Open und dem Öffentlich-machen depressiver Phasen nach eigenen Worten ihre Sicht auf ihr Leben als Profi-Sportlerin geändert! Beim Turnier in Cincinnati erklärte die Weltranglisten-Zweite nach dem Einzug ins Achtelfinale, sie wolle gerade nirgendwo anders in der Welt sein als in den USA, um dort Tennis zu spielen.