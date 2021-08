Beach-Topstars: Triumph in Wien nach Olympia-Gold

Die Beach-Volleyball-Superstars Anders Mol/Christian Sörum dürfen sich zum vierten Mal in Folge Europameister nennen. Die topgesetzten Norweger besiegten eine Woche nach ihrem Olympia-Triumph am Sonntag in Wien im Finale die Niederländer Stefan Boermans/Yorick de Groot in einer hochklassigen Partie mit 2:1 (19,-24,12). Die Bronzemedaille hatten sich die Polen Piotr Kantor/Bartosz Losiak nach einem 2:0 (14,19) über Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (NED) geholt.