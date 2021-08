„Schweizer Siegerinnen absolut in Reichweite!“

„Naja – nicht so viel. Die Schweizerinnen sind absolut in Reichweite. Wir haben die beiden ja schon geschlagen.“ Und zwar bei der EM 2019 in der Zwischenrunde. „Wir können, wenn alles passt, jedes Team bezwingen“, so Österreichs beste Damen. „Der kleine Unterschied zu den beiden Final-Duos ist, dass sie etwas konstanter und am Netz auch größer sind. Sowohl Stam als auch Hüberli sind über 1,90 Meter groß.“ Zum Vergleich: Plesiutschnig „misst“ 1,86 Meter.