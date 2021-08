Beate Schrott - Abschied der „Rekord-Frau“

„Ich bin dankbar für alles, was ich im Sport erleben durfte“, so die 33-Jährige. Die nach dem Lauf im Ziel von den Veranstaltern und Partner Christian Taylor mit zehn Rosen – symbolisch eine für jede Hürde – empfangen wurde. Und sich nun auf das Leben nach der Karriere freut. In der kommenden Woche steht die Pandemie-bedingt verschobene Hochzeit auf dem Programm. Und danach? „Freue ich mich auf alles, was das Leben für mich bereit hält. Aber vor allem auf eine Zeit ohne Trainingspläne.“