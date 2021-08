Ländle-Beachboy Reiter kämpft um World Tour-Sieg

Derzeit bei diesen Duellen ebenfalls Standard: Am Ende gehen Reiter und sein Tiroler Partner Michael „Mucho“ Murauer als Sieger vom Platz. Der 19:21, 21:16, 15:13-Erfolg war der bereits fünften Sieg über Schnetzer in Folge - der in Portugal aber nicht wie in den letzten vier Begegnungen mit Lorenz Petutschnig, sondern mit Felix Friedl antrat. „Es war ein enges Match, in dem beide Teams sicherlich nicht ihr bestes Volleyball gezeigt haben“, analysiert der 23-jährige Reiter. „Am Ende war das Glück aber erneut auf unserer Seite.“