Salesforce kündigt eigenen Streaming-Dienst an

Der Dienst, der im Gegensatz zu den Streaming-Angeboten von Walt Disney und Netflix eine Business-Media-Plattform sein soll, werde Live-Erlebnisse, Originalserien und Podcasts umfassen. Mit spannenden Geschichten, Vordenkern und Expertenrat werde Salesforce+ „die Zukunft der Technologie in der digitalen Welt beleuchten und Millionen von Wegbereitern inspirieren, neue Fähigkeiten zu erlernen, neue Karrieremöglichkeiten zu verfolgen und Veränderungen in der Welt voranzutreiben“, hieß es in einer Pressemitteilung.