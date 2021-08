Ironman Max greift in Frankfurt nach Hawaii-Ticket

Eine gute Entscheidung: „Auf dem neuen Rad habe ich mich auf Anhieb wohlgefühlt“, sagt der Triathlet. So wohl, dass er es schon an diesem Sonntag beim Ironman in Frankfurt am Main einsetzt. „Ich habe nicht nur wegen des neuen Rades, sondern auch wegen der letzten Trainings ein gutes Gefühl“, ist Hammerle optimistisch. „Geht mein Ernährungsplan auf, sollte es auch mit einem guten Ergebnis klappen.“