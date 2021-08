Immer bessere Chancen bei Lungenkrebs!

Der Einsatz der modernen Medikamente erfolgt auch immer schneller. Kamen diese in vergangenen Jahren erst in fortgeschrittenen Krankheitsstadien zum Einsatz, wenn die Möglichkeiten von Chemotherapie, Operation und/ oder Strahlentherapie schon ausgereizt waren, setzt man diese modernen, für Patienten weniger belastenden und effektiv wirkenden Therapieformen heute bereits früher ein, auch oft in Kombination. Dr. Hochmair: „Die Chemotherapie mit all ihren Belastungen wird zunehmend zur zusätzlichen ,Add-on-Behandlung´. Für die Patienten bedeutet dies: höhere Ansprechrate, längeres Überleben, deutlich weniger Nebenwirkungen und eine bessere Lebensqualität.“