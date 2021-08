Vettel-Disqualifikation: Das finale Urteil ist da!

Aston Martin hatte zunächst betont, dass laut eigener Daten noch 1,74 Liter im Wagen hätten sein müssen. Bei weiteren Analysen habe das Team allerdings einen Defekt in der Kraftstoffversorgung festgestellt und sei selbst zum Ergebnis gekommen, dass weniger als ein Liter im Tank verblieben war, hieß es in der Mitteilung am Montag. Warum die geforderte Menge nicht mehr übrig war, spiele aber keine Rolle.