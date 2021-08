Bitter! Ländle-Beacher am Sonntag nicht mehr dabei

Happy war auch das einzige rein vorarlbergerische Duo – Sarah und Lina Hinteregger. „Unsere Leistung in dem Turnier war richtig gut und wir hätten nie geglaubt, dass wir so weit kommen können“, strahlten die Schwestern trotz ihres Viertelfinal-Auscheidens. Aber die an Nummer zwei gesetzten Steirerinnen Anna Katharina Mayer und Julia Mitter erwiesen sich am Center Court als zu große Hürde. Nach 31 Minuten Spielzeit mussten sich die „Hinti“-Sisters mit 12:21 und 14:21 geschlagen geben.