Lärm ist nach Schienenschleif-Aktion noch stärker

Ihre liebe Mühe haben Anrainer der alten Westbahnstrecke in Melk: Seit vielen Jahren gibt es hier Kritik über laute Güterzüge, vor allem in der Nacht. Nun ging hier aber auch die Sanierung der Gleise in die Hose. Nachdem die Schienenschleifzüge unterwegs waren, ist der Lärm so schlimm wie noch nie. Die ÖBB prüfen.