Eberl: „Hütter mit viel Charme und Empathie“

Für Adi Hütter hat es kurz nach Beginn seiner Trainertätigkeit beim deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach Lob vom Sportdirektor des Clubs gegeben. „ In den persönlichen Gesprächen, in denen ich ihn als Menschen kennengelernt habe, hatte er sehr viel Autorität, Klarheit, Charme und Empathie. Hinzu kommt sein fußballerischer Ansatz. Deshalb war für mich klar, dass er als Trainer am besten zu uns passt in der Situation “, erklärte Max Eberl in einem Interview mit der „Rheinischen Post“, das am Freitag online gehen sollte.