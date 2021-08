„Ans Aufgeben habe ich nie gedacht!“

„Alles begann, als ich am 2. März 2017 in der Wiener U-Bahn plötzlich umgekippt bin und einen epileptischen Anfall hatte“, erinnert sich Dominik Supper, der sich bis dahin immer gesund fühlte und täglich mit dem Fahrrad von Niederösterreich in die Bundeshauptstadt und zurück zur Arbeit fuhr. Nachdem er mit der Rettung ins Spital gebracht wurde, erhielt er am nächsten Tag die Diagnose: bösartiger Hirntumor. „Genau genommen war es ein Oligodendrogliom“, ergänzt seine betreuende Ärztin, OA Dr. Birgit Surböck von der Neurologischen Abteilung, Klinik Favoriten, Wiener Gesundheitsverbund. „Das habe ich mir eh schon gedacht“, antwortete der Möllersdorfer damals jenem Mediziner, der ihm die schlechte Nachricht überbrachte und sichtlich überrascht über dessen gefasste Reaktion war.