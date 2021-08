Schmusetiger „Gerhard“ kehrte dank Feuerwehr heim

Das Posting zeigte Wirkung. „Er schaut aus wie unser Gerhard, der seit Dezember vermisst wird“, antwortete Ricarda Mayr. Viele andere Nutzer aus Bruckhäusl berichteten in den Kommentaren amüsiert von ihren eigenen Begegnungen mit dem Kater, der im Ort mittlerweile fast schon eine kleine Berühmtheit ist. Und tatsächlich handelt es sich bei dem Streuner um Ricarda Mayrs „Gerhard“. Sie konnte den Ausreißer gleich am nächsten Tag von Feuerwehrkommandant Andreas Acherer in Empfang nehmen und nach Hause mitnehmen.