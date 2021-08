Zwei Österreicher in der NBA Summer League

Der von Maccabi Tel Aviv für die kommende Saison an die Baskets Oldenburg verliehene Heidegger hatte erst am Freitag und Samstag in St. Pölten die ersten Länderspiele für Österreich bestritten. Der Shooting Guard erzielte in zwei Tests gegen Rumänien insgesamt 54 Punkte. Mit dem Summer-League-Team der Hawks trifft der 24-Jährige am Sonntag zum Auftakt auf die Boston Celtics.