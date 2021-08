Brand drohte auf Gasflaschen überzugreifen

Gerade noch konnten 53 Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag das Schlimmste verhindern. Ein Carport in Neudorf bei Staatz im Bezirk Mistelbach fing Feuer, zwei Autos standen in Flammen. Durch den raschen Einsatz der Helfer konnte ein Übertreten der Flammen auf Gasflaschen im Gefahrenbereich verhindert werden.