Weißhaidinger: Quali wird erneut zur Zitterpartie

Lukas Weißhaidinger hat eine sehr große Chance, das Diskuswurf-Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio, zu erreichen! Denn in der Qualifikations-Gruppe A warf er in seinem dritten Versuch 64,77 m weit und belegte in dieser Gruppe den vierten Platz. Der 29-Jährige konnte damit zwar nicht die Weite von 66,00 m übertreffen, die für einen Direkteinzug in den Endkampf der besten Zwölf gefordert war. Aber 64,77 m sollten reichen, dass er das Finale der besten Zwölf am Samstag um 13.15 Uhr MESZ erreicht. Eine endgültige Gewissheit hat er aber erst, wenn auch die 16 Teilnehmer aus der B-Gruppe (4.20 Uhr MESZ) geworfen haben.