Sturm gewinnt Test gegen Serie-A-Team Udinese

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat am Mittwoch einen hochkarätigen Test gegen Serie-A-Club Udinese mit 3:2 (2:1) gewonnen. Otar Kiteishvili brachte die Steirer in St. Veit/Glan mit einem herrlichen Weitschuss ins lange Kreuzeck in Führung (9.), die weiteren Sturm-Treffer besorgten Kelvin Yeboah (31.) und Andreas Kuen (81.) aus einem Elfmeter. Udinese war durch Ignacio Pussetto (45.) und ein Eigentor von Sturm-Verteidiger Paul Komposch (57.) erfolgreich.