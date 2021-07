Salzburger Juwel ist eine Hoffnung für die Zukunft

Das Debüt auf der ATP-Ebene auf einem gut gefüllten Center Court in Kitzbühel wird Lukas Neumayer wohl nicht so schnell vergessen. Obwohl der 18-Jährige noch nie auf einer derart großen Bühne gespielt hatte, zeigte er nur in vereinzelten Situationen Nerven. Am Ende sollte es gegen den in der Weltrangliste um 813 Plätze besser positionierten Spanier Vilella Martinez zwar nicht für seinen ersten Sieg in einem ATP-Turnier-Hauptbewerb reichen, dennoch kann der Radstädter erhobenen Hauptes nach Hause fahren.