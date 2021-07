Doping! Rekord-Läufer Wilson darf nicht nach Tokio

Der Schweizer Sprinter Alex Wilson darf nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten. Der 30-Jährige, der zuletzt in den USA mit dem Europarekord über 100 Meter aufgezeigt hatte, wurde am Mittwoch von der Ad-hoc-Kommission des Obersten Sportgerichts (CAS) wegen Dopingverdachts suspendiert.