Hat schon Fan-Song! Bologna liegt „Arnie“ zu Füßen

Aufreizend lässig, im ärmellosen hellblauen T-Shirt mit einem breiten Grinser im Gesicht – so erschien Marko Arnautovic gestern zum abschließenden Medizin-Check vor seinem Wechsel zum FC Bologna. Danach sollte er einen Dreijahres-Vertrag plus Option auf ein viertes unterzeichnen, wird in den kommenden Saisonen also in der Liga des aktuellen Fußball-Europameisters für Furore sorgen.