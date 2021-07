Segeln: Frank/Abicht mit durchwachsenem Start

Am Dienstag haben die Segelbewerbe bei den Olympischen Spielen in Japan auch aus österreichischer Sicht begonnen. Den Auftakt im Revier von Enoshima machten die 49er FX mit Tanja Frank/Lorena Abicht, die in den drei Wettfahrten auf den Rängen 11, 13 und 9 landeten und keinen optimalen, aber einen soliden Auftakt hinlegten.