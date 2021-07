Ransomware: Auf die Angriffe folgen die Klagen

Keine gemeingültigen Sicherheitsstandards

Aber selbst Unternehmen mit relativ guter Sicherheit könnten Hacks nur schwer vollständig vermeiden, räumt Solove ein. Es brauche nur einen Mitarbeiter, der auf einen gefälschten Link klickt oder einen zwielichtigen Anhang herunterlädt, damit Hacker in ein ansonsten sicheres System einbrechen. Die Problematik besteht dem Experten nach darin, dass es keinen einheitlichen Standard für Cybersicherheit in Unternehmen gibt. „Es ist schwierig. Alles, was Sie tun müssen, ist an einer Sache zu scheitern“, wird er zitiert.