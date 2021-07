Fluthelfer werden mit Müll beworfen und beschimpft

In den deutschen Hochwassergebieten haben freiwillige und hauptberufliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) mitunter mit Angriffen und Beleidigungen zu kämpfen. „Wenn sie mit Einsatzfahrzeugen unterwegs sind, werden sie mit Müll beschmissen“, berichtete am Samstag THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. „Das geht dann so weit, dass unsere Helferinnen und Helfer beschimpft werden.“