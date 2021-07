Sensation! Weltranglistenerste Barty ausgeschieden

Die Australierin unterlag am Sonntag in Tokio Sara Sorribes Tormo 4:6,3:6. Die Spanierin ist die Nummer 48 der Welt. Neben der japanischen WTA-Zweiten Naomi Osaka, die ebenfalls am Sonntag ins Turnier startet, galt Wimbledon-Siegerin Barty als Topfavoritin auf die Goldmedaille. Weiter kamen Aryna Sabalenka und Karolina Pliskova.