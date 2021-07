Austria trifft bei Aufstieg auf Aberdeen

Ergebnis der Qualifikation zur Fußball-Conference-League

2. Runde, Hinspiel:

Aberdeen - BK Häcken (SWE) 5:1 (2:0). Rückspiel am 29. Juli (18.30 Uhr) in Göteborg

Aufsteiger in der 3. Quali-Runde gegen Sieger aus Breidablik - Austria Wien (Hinspiel 1:1)