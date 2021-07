Mit Waffen und Munition im Auto an Grenze ertappt

Munition in Koffer, griffbereiter Schlagstock

Doch damit nicht genug. Auf der Beifahrerseite entdeckten die Beamten dann auch noch einen Koffer, in dem sich weitere Munition befand. Außerdem lag ein Teleskopschlagstock griffbereit in der Türablage des Pkw. „Eine Berechtigung zum Führen der Waffen hatte der Fahrzeuglenker nicht“, so die Ermittler weiter.