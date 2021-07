Sturm will in Europa nicht nur „Halligalli“ machen

Was muss passieren, damit der Sportdirektor in einem Jahr sagt:„Das war eine gute Saison!“? Wenn ich zurückblicke, ist vor einem Jahr die Entwicklung der Mannschaft und einzelner Spieler im Vordergrund gestanden. Das haben wir sehr gut geschafft, wir konnten den Marktwert verdoppeln. Wir müssen als Team noch einmal weiterkommen, vieles ist inzwischen gefestigt. Ich will es nicht nur von Ergebnissen abhängig machen. Wichtig ist, dass wir weiterhin so ein eingeschworener Haufen bleiben. Auch wenn es einmal schwierig sein sollte. In der Vergangenheit war Sturm immer dann sehr erfolgreich, wenn die Mannschaft eine gute Partie war. Dieses Gefühl hab ich bei unserem Teambuilding am Berg jetzt auch wieder gehabt. Es ist noch enger, noch ehrlicher.