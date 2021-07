Weisungen ignoriert: Mutter wieder vor Gericht

Ihr Neugeborenes legte eine Weststeirerin im Dezember 2019 in der Tiefgarage des Grazer Universitätsklinikums weg, wo es ein Besucher fand und rettete. Anfang 2020 kam die Frau noch mit einer Diversion davon. Am Mittwoch musste sich die Steirerin erneut in Graz vor Gericht verantworten - sie hatte die Weisungen nicht befolgt. Wegen eines fehlenden Dokuments musste aber auf September vertagt.