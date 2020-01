Steirerin (29) legte ihr Baby in Tiefgarage ab

In Tiefgarage abgelegt

Die 29-Jährige gab an, die ungeplante Schwangerschaft geheim gehalten zu haben. Ihre Tochter hatte sie am Samstagnachmittag in ihrer Wohnung zur Welt gebracht. In ihrer Verzweiflung habe sie das Neugeborene zur Babyklappe in Graz bringen wollen. Weil dort zu viel Fußgängerverkehr herrschte und sie fürchtete, bei der Abgabe des Kindes gesehen zu werden, habe sie sich entschlossen, das Kind in der Tiefgarage abzulegen. Sie habe gehofft, dass das Kind rasch gefunden wird.