So brutal wird vor den Clubs von Ho aussortiert

So erzählt etwa eine Frau: „Der Türsteher ließ mich nicht hinein - wegen meiner Dreadlocks.“ Und das in einem Hip-Hop-Club. Doch nicht nur die Haare müssen einem bestimmten Look entsprechen. So mussten die Freundinnen einer Wienerin bereits vor drei Jahren draußen bleiben, weil sie „zu stark gebaut“ waren. Andere Frauen wurden gleich dreist als „zu fett“ bezeichnet. Doch nicht nur die Anzahl der Kilos ist entscheidend, wenn man in diese Disco möchte, auch die Körpergröße (bei Frauen und Männern): „Ich musste mitansehen, wie meine Freunde diskriminiert wurden, weil sie nicht blond und groß genug waren.“