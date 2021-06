Österreichs Diskonter sortieren Billigfleisch aus

Aldi, die Schwesterkette des heimischen Lebensmittelhändlers Hofer, lebt es vor: Denn in den deutschen Märkten wird es laut „Bild“ ab 2025 kein Billigfleisch mehr geben. In der rot-weiß-roten Zentrale in Sattledt (Oberösterreich) war man ob des Vorstoßes überrascht, verwies aber auf eigene Öko-Initiativen - und will nachziehen.