Lobautunnel ist „nicht die sinnvollste Variante“

Am Lobautunnel scheiden sich die Geister

Dennoch: Einer Meinung ist man nicht immer. So scheiden sich etwa bei der Nordostumfahrung die Geister. Dass diese vom Bund evaluiert wird, stößt der SPÖ - wie berichtet - sauer auf. Wiederkehr hingegen würde ein Aus des Umfahrungsringes in dieser Form begrüßen. „Wir haben als NEOS immer eine klare Position vertreten, nämlich dass wir vor allem den Tunnel ökonomisch und ökologisch nicht für die sinnvollste Variante halten.“ Es sei allerdings keine Wiener Entscheidung mehr, ob das Projekt realisiert werde.