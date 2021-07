Crash in Silverstone: Red Bull schaltet Anwalt ein

Der schwere Unfall von Max Verstappen nach einer Berührung mit Lewis Hamilton in der Highspeed-Kurve „Copse“ in Silverstone erhitzt weiter die Gemüter. Jetzt hat Red Bull Racing die Angelegenheit einem Anwalt übergeben. „Er soll prüfen, was man in so einer Situation im Rahmen des Sportgesetzes machen könnte“, sagte Motorsportchef Helmut Marko, der schon während des Rennens eine Sperre für Hamilton in den Raum gestellt hatte.