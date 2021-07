Er weinte wegen Bernal, nun weint Kolumbien um ihn

Rückblende ins Jahr 2019: Als Egan Bernal am 28. Juli in Paris auf den Champs-Élysées seinen Gesamtsieg bei der Tour finalisierte, war er der erste Kolumbianer, dem dies gelang. Wenig überraschend sorgte er so in dem südamerikanischen Land für eine Jubelstimmung sondergleichen, eine Radsport-Euphorie brach aus.