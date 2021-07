Impfzuckerln in NÖ: Stichtag vor der Disco gebucht

In Griechenland bekommen die Jungen Bargeld für die Impfung, und in den USA gibt es sogar gratis Donuts für den schützenden Stich. Da kommt man anscheinend auch in Niederösterreich auf den Geschmack. In Krems wird mit Getränkegutscheinen vor der Disco geworben. In St. Pölten soll es morgen Burger zur Injektion geben.