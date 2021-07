Virtuelle Zeitreise in Salzburgs Vergangenheit

Ein cooles Rahmenprogramm für technikaffine Kulturliebhaber hat sich Festspielsponsor Audi in Kooperation mit dem Start-up Holoride ausgedacht. Man fährt in einem Auto des deutschen Herstellers durch die Stadt und wird dabei immer wieder aufgefordert, die bereitgestellte Virtual-Reality-Brille aufzusetzen. Danach taucht man in eine dreidimensionale Zeitreise ein, fährt quasi mit einer Pferdekutsche durch frühere Jahrhunderte und lernt auch allerlei über die Geschichte der Salzburger Festspiele. Selbst der kleine Mozart fehlt nicht am Straßenrand, auch wenn im Interesse der Festspiele natürlich betont wird, dass „Salzburg viel mehr als nur Mozart“ sei.