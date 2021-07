Höhere Bandbreiten durch Corona hoch im Kurs

Die Nachfrage nach Festnetz-Internet mit höheren Bandbreiten hat in der Coronapandemie stark zugenommen. Die Anzahl an festen Breitbandanschlüssen in der Kategorie 30 bis 100 Mbit/s ist Ende 2020 gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent gestiegen. Anschlüsse mit 100 Mbit/s und mehr nahmen im Vergleichszeitraum sogar um 68 Prozent zu, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten „Internet Monitor“-Jahresbericht der Regulierungsbehörde RTR hervorgeht.