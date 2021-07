Roboterauto-Firma Aurora geht an die Börse

Die US-Roboterwagen-Firma Aurora geht als erster aussichtsreicher Entwickler autonom fahrender Fahrzeuge an die Börse. Das bisher unter anderem von Amazon unterstützte Unternehmen nimmt dabei - wie viele Start-ups aktuell - eine Abkürzung über die Fusion mit einer bereits börsennotierten Firmenhülle. Aurora wird bei dem Deal mit rund elf Milliarden Dollar bewertet und will rund zwei Milliarden Dollar frisches Geld einnehmen. Zugleich geben die am Donnerstag veröffentlichten Eckzahlen und Prognosen von Aurora ein Bild davon, wie hoch die Entwicklungskosten für selbstfahrende Autos sind - und welch langen Atem man braucht.