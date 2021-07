Großbrand wütete in Wernersdorf: Enormer Schaden

Großbrand in einer ehemaligen Sägewerkshalle im ECO-Park in Wernersdorf im weststeirischen Bezirk Deutschlandsberg: Bei dem Feuerinferno entstand in der Nacht auf Donnerstag ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Laut Landesfeuerwehrverband wurden bis zu 25 Wehren mit weit über 200 Einsatzkräften alarmiert. Niemand wurde verletzt.